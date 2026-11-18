Investoren, die vor Jahren in Automatic Data Processing-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Automatic Data Processing-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 229,39 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 4,359 Automatic Data Processing-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 343,96 USD, da sich der Wert einer Automatic Data Processing-Aktie am 17.11.2026 auf 308,29 USD belief. Mit einer Performance von +34,40 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Automatic Data Processing belief sich jüngst auf 123,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at