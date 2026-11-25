Bei einem frühen Investment in Automatic Data Processing-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Automatic Data Processing-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Automatic Data Processing-Anteile bei 234,37 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die Automatic Data Processing-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 42,668 Anteilen. Die gehaltenen Automatic Data Processing-Aktien wären am 24.11.2026 13 260,66 USD wert, da der Schlussstand 310,79 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 32,61 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Automatic Data Processing eine Marktkapitalisierung von 119,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at