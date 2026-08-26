Automatic Data Processing Aktie
WKN: 850347 / ISIN: US0530151036
|Lukrative Automatic Data Processing-Anlage?
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26.08.2026 16:03:53
S&P 500-Wert Automatic Data Processing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Automatic Data Processing von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Automatic Data Processing-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 253,05 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Automatic Data Processing-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,952 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 282,78 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 117,49 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 11,75 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Automatic Data Processing eine Marktkapitalisierung von 112,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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