Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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27.08.2026 15:12:00
Salesforce: Claude wird zur neuen CRM-Oberfläche
Salesforce und Anthropic erweitern ihre Partnerschaft unter dem Namen Claudeforce. Ein Plugin bringt Salesforce-Daten und -Funktionen in den KI-Assistenten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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27.08.26
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27.08.26
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27.08.26
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27.08.26
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