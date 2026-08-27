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WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
Salesforce Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salesforce von 250 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es gebe keine Sommerflaute beim SAP-Konkurrenten, schrieb Brent Thill in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zur ersten positiven Überraschung bei den vertraglich abgesicherten Umsätzen (CRPO) seit drei Quartalen. Die Anleger seien damit hinsichtlich einer Beschleunigung im zweiten Geschäftshalbjahr beruhigt worden. Auch der Tenor sei optimistischer geworden./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 22:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 22:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salesforce Buy
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 300,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 205,62
|
Abst. Kursziel*:
45,90%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
$ 205,62
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Abst. Kursziel aktuell:
45,90%
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Analyst Name::
-
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KGV*:
-
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