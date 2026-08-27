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27.08.2026 07:01:04

Salesforce Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salesforce von 250 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es gebe keine Sommerflaute beim SAP-Konkurrenten, schrieb Brent Thill in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zur ersten positiven Überraschung bei den vertraglich abgesicherten Umsätzen (CRPO) seit drei Quartalen. Die Anleger seien damit hinsichtlich einer Beschleunigung im zweiten Geschäftshalbjahr beruhigt worden. Auch der Tenor sei optimistischer geworden./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 22:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 22:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salesforce Buy
Unternehmen:
Salesforce 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 205,62 		Abst. Kursziel*:
45,90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 205,62 		Abst. Kursziel aktuell:
45,90%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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