ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salesforce von 210 auf 240 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Bekräftigung der Wachstumsaussichten könnte durchaus gut genug sein für die Aktien des SAP-Konkurrenten, schrieb Karl Keirstead am Donnerstag mit Blick auf nachbörsliche Kursgewinne von 13 Prozent./rob/ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 06:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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