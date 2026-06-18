Salesforce Aktie

135,92EUR 1,40EUR 1,04%
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WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

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16.06.2026 21:36:03

Salesforce Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salesforce nach dem angekündigten Kauf der Plattform Fin auf "Neutral" mit einem Kursziel von 185 US-Dollar belassen. Sein erster Gedanke sei gewesen, dass die Transaktion genau zu der Art von Geschäften zähle, die der US-Softwarekonzern abschließen sollte, schrieb Karl Keirstead in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Denn Fin sei wie Salesforce auf dem Gebiet des Kundenbeziehungsmanagements tätig und zudem auch KI-fokussiert. Allerdings stelle sich für ihn die Frage, warum Fin nach zwei Jahren eigener Forschung und Entwicklung überhaupt benötigt werde. Eventuell seien die bisherigen Angebote von Salesforce nicht für schnelle Implementierungen im Mittelstand konzipiert./la/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 03:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 03:24 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salesforce Neutral
Unternehmen:
Salesforce 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 185,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 161,71 		Abst. Kursziel*:
14,40%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 155,02 		Abst. Kursziel aktuell:
19,34%
Analyst Name::
Karl Keirstead 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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16.06.26 Salesforce Neutral UBS AG
15.06.26 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
04.06.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
01.06.26 Salesforce Overweight Barclays Capital
28.05.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

Salesforce 135,50 0,73% Salesforce

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07:29 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:16 Redcare Pharmacy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:16 Redcare Pharmacy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:16 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
07:09 AUTO1 Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:08 BMW Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:03 AUTO1 Buy UBS AG
07:03 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
07:02 Bayer Buy UBS AG
07:00 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
17.06.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
17.06.26 AMD Outperform Bernstein Research
17.06.26 Broadcom Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
17.06.26 Lenzing buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.06.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
17.06.26 Kering Market-Perform Bernstein Research
17.06.26 Richemont Outperform Bernstein Research
17.06.26 Bayer Buy UBS AG
17.06.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 Ahold Delhaize Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
17.06.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
17.06.26 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
17.06.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
17.06.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
17.06.26 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
17.06.26 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
17.06.26 BMW Kaufen DZ BANK
17.06.26 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.06.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
17.06.26 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.06.26 KION GROUP Buy UBS AG
17.06.26 BMW Neutral UBS AG
17.06.26 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.06.26 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.06.26 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.06.26 BMW Underweight Barclays Capital
17.06.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
16.06.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 Salesforce Neutral UBS AG
16.06.26 Oracle Kaufen DZ BANK
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