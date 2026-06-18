Salesforce Aktie
|135,92EUR
|1,40EUR
|1,04%
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
Salesforce Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salesforce nach dem angekündigten Kauf der Plattform Fin auf "Neutral" mit einem Kursziel von 185 US-Dollar belassen. Sein erster Gedanke sei gewesen, dass die Transaktion genau zu der Art von Geschäften zähle, die der US-Softwarekonzern abschließen sollte, schrieb Karl Keirstead in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Denn Fin sei wie Salesforce auf dem Gebiet des Kundenbeziehungsmanagements tätig und zudem auch KI-fokussiert. Allerdings stelle sich für ihn die Frage, warum Fin nach zwei Jahren eigener Forschung und Entwicklung überhaupt benötigt werde. Eventuell seien die bisherigen Angebote von Salesforce nicht für schnelle Implementierungen im Mittelstand konzipiert./la/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 03:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 03:24 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salesforce Neutral
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 185,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 161,71
|
Abst. Kursziel*:
14,40%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 155,02
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,34%
|
Analyst Name::
Karl Keirstead
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Salesforce
|
17.06.26
|Schwacher Handel: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.06.26
|Zurückhaltung in New York: So steht der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.at)
|
17.06.26
|NYSE-Handel: Dow Jones präsentiert sich am Mittwochmittag fester (finanzen.at)
|
17.06.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
16.06.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
|
16.06.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
16.06.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.06.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Salesforce
|16.06.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|15.06.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|28.05.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.06.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|15.06.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|28.05.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|28.05.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.05.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|16.06.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|04.06.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|26.02.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Salesforce
|135,50
|0,73%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:29
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:09
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:03
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|07:03
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:02
|Bayer Buy
|UBS AG
|07:00
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|17.06.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|17.06.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.06.26
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|17.06.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.06.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.06.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|17.06.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|17.06.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.06.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.06.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK