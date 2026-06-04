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WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
Salesforce Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Salesforce nach dem Besuch der Hauskonferenz Connections auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Das erste Fazit sei, dass die Einführung der KI-Plattform Agentforce noch in den Anfängen stecke, schrieb Rishi Jaluria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gespräche deuteten auf generell stabile Kunden- und Lizenzzahlen hin./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 12:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 12:27 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salesforce Sector Perform
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 210,00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 189,85
|
Abst. Kursziel*:
10,61%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 189,92
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,57%
|
Analyst Name::
Rishi Jaluria
|
KGV*:
-
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