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WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
Salesforce Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Salesforce nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 210 auf 250 US-Dollar angehoben, die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Rishi Jaluria attestierte dem Software-Entwickler in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar solide Zahlen. Während der Umsatz etwa im Rahmen der Erwartungen liege, hätten die operative Marge und das Ergebnis je Aktie die Konsensschätzungen übertroffen. Zuversichtlich stimmten die Aussagen des Unternehmens zu einer Beschleunigung im zweiten Halbjahr, so der Experte./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 23:54 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 23:54 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salesforce Sector Perform
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 250,00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 205,62
|
Abst. Kursziel*:
21,58%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 205,62
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,58%
|
Analyst Name::
Rishi Jaluria
|
KGV*:
-
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