SSAB Svenskt Stal AB Aktie
WKN: 887029 / ISIN: SE0000171100
|Mehrjahreshoch
|
27.11.2025 10:16:39
Salzgitter-Aktie steigt kräftig - Chancen durch Ukraine-Wiederaufbau
Letzteres habe Stahlwerte schon einmal am Jahresanfang beflügelt und sei nun mit den neuen US-Plänen wieder Thema, schrieb Analyst Maxime Kogge von der Investmentbank Oddo BHF. Der Wiederaufbau werde immense Mengen an Stahl brauchen, genau zu quantifizieren seien sie kaum. Mit Blick auf Weltbank-Schätzungen gehe es wohl um 100 Millionen Tonnen Stahl.
An erster Stelle dürften ukrainische Hersteller profitieren beziehungsweise ArcelorMittal mit seinen dortigen Werken, so Kogge. Der Einfluss auf den Rest der Branche sei schwieriger absehbar. Insgesamt verbesserten sie jedoch die Branchenaussichten, zusätzlich zu den deutschen Infrastrukturausgaben und den Rüstungsinvestitionen. Er nennt hier neben Salzgitter auch die schwedische SSAB und die österreichische voestalpine.
/ag/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
