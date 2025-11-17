voestalpine Aktie

34,84EUR 0,40EUR 1,16%
voestalpine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
17.11.2025 08:00:49

voestalpine Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Voestalpine von 26 auf 43 Euro angehoben und die Aktien des Stahlkonzerns von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Andrew Jones reagierte mit seiner Kaufempfehlung vom Montag auf strukturellen Rückenwind in der Eurozone. Die Österreicher seien nahezu ein "EU pure play" und würden damit besonders deutlich von der angekündigten Senkung der Importquoten für Stahl profitieren. Zudem rechnet Jones im Bereich Bahninfrastruktur-Geschäft Railway Systems mit im Schnitt 6 Prozent Wachstum in den kommenden fünf Jahren./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 04:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 04:25 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: voestalpine AG Buy
Unternehmen:
voestalpine AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
34,44 € 		Abst. Kursziel*:
24,85%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
34,66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,06%
Analyst Name::
Andrew Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu voestalpine AGmehr Nachrichten

Analysen zu voestalpine AGmehr Analysen

08:00 voestalpine Buy UBS AG
14.10.25 voestalpine buy Deutsche Bank AG
27.08.25 voestalpine buy Deutsche Bank AG
27.08.25 voestalpine buy Deutsche Bank AG
07.08.25 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

voestalpine AG 34,44 -1,03% voestalpine AG

Aktuelle Aktienanalysen

08:47 Eckert & Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:46 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:46 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:45 L'Oréal Outperform RBC Capital Markets
08:42 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
08:35 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
08:19 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
08:01 LANXESS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:00 voestalpine Buy UBS AG
07:58 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
07:26 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:25 ArcelorMittal Neutral UBS AG
07:22 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:19 Bechtle Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:18 KION GROUP Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:11 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:57 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
06:47 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
06:38 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:32 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:21 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
06:20 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:19 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:19 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
14.11.25 Dürr Outperform Bernstein Research
14.11.25 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
14.11.25 Swiss Re Halten DZ BANK
14.11.25 Daimler Truck Halten DZ BANK
14.11.25 Enel Kaufen DZ BANK
14.11.25 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.11.25 Walmart Outperform RBC Capital Markets
14.11.25 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
14.11.25 Brenntag Verkaufen DZ BANK
14.11.25 Allianz Kaufen DZ BANK
14.11.25 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.11.25 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.11.25 Springer Nature Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.11.25 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
14.11.25 Grand City Properties Hold Deutsche Bank AG
14.11.25 pbb Hold Deutsche Bank AG
14.11.25 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
14.11.25 Fraport Overweight Barclays Capital
14.11.25 United Utilities Buy Deutsche Bank AG
14.11.25 ProSiebenSat.1 Media Equal Weight Barclays Capital
14.11.25 Siemens Underweight Barclays Capital
14.11.25 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
14.11.25 Allianz Neutral UBS AG
14.11.25 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 Bechtle Kaufen DZ BANK
14.11.25 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen