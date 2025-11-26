voestalpine Aktie
|36,72EUR
|-0,04EUR
|-0,11%
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
voestalpine kaufen
Die Analysten von Deutsche Bank Research haben im Zuge einer Branchenanalyse das Kursziel für die Papiere der heimischen voestalpine von 41 auf 44 Euro angehoben. Die Empfehlung "Buy" wurde von den analysierenden Experten Bastian Synagowitz und Liam Fitzpatrick bestätigt.
Insgesamt bleiben die DB-Analysten für die gesamte Branche positiv und sehen voestalpine-Aktien als einen der "Top Picks". Begründet wird das mit guten Wachstumsaussichten des Stahlkonzerns in verschiedenen Bereichen (Schienenverkehr, Lagerhaltung etc.) und Maßnahmen zur Stärkung der Ertragskraft.
Am Mittwochmorgen notierten die voestalpine-Titel an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,05 Prozent bei 36,78 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
moe/ger
ISIN AT0000937503 WEB http://www.voestalpine.com
AFA0040 2025-11-26/09:35
|Zusammenfassung: voestalpine AG kaufen
|
Unternehmen:
voestalpine AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
kaufen
|
Kurs*:
37,00 €
|
Abst. Kursziel*:
18,92%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
36,64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,09%
|
Analyst Name::
Bastian Synagowitz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu voestalpine AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Gewinne in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
25.11.25
|ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
25.11.25
|Verluste in Wien: So entwickelt sich der ATX am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
25.11.25