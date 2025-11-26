Die Analysten von Deutsche Bank Research haben im Zuge einer Branchenanalyse das Kursziel für die Papiere der heimischen voestalpine von 41 auf 44 Euro angehoben. Die Empfehlung "Buy" wurde von den analysierenden Experten Bastian Synagowitz und Liam Fitzpatrick bestätigt.

Insgesamt bleiben die DB-Analysten für die gesamte Branche positiv und sehen voestalpine-Aktien als einen der "Top Picks". Begründet wird das mit guten Wachstumsaussichten des Stahlkonzerns in verschiedenen Bereichen (Schienenverkehr, Lagerhaltung etc.) und Maßnahmen zur Stärkung der Ertragskraft.

Am Mittwochmorgen notierten die voestalpine-Titel an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,05 Prozent bei 36,78 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

moe/ger

ISIN AT0000937503 WEB http://www.voestalpine.com

AFA0040 2025-11-26/09:35