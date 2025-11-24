voestalpine Aktie
|35,30EUR
|1,02EUR
|2,98%
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
voestalpine kaufen
Die Analysten der britischen Großbank Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen voestalpine von 30,0 Euro auf 35,0 Euro angehoben. Die Anlageempfehlung des Analystenteams um Tom Zhang lautet auf "Overweight"
Die Barclays-Epxerten sehen voestalpine "angesichts der kurzfristigen operativen Hebelwirkung auf die Volumina, einer sich verbessernden Rohstoffkostenbasis und der Exposition gegenüber sich erholenden Endmärkten Energie, Automobil, Luft- und Raumfahrt als gut positioniert für die sich verbessernden europäischen Märkte. Auch die Bewertung erscheint im Vergleich zu Wettbewerbern und den Niveaus vor COVID attraktiv".
Beim Gewinn je Aktie (adjusted) erwarten die Barclays-Analysten 2,48 Euro für das Geschäftsjahr 2025/26 und 3,58 Euro für 26/27. Die Dividenden sollen sich für 2025/26 auf 0,70 Euro pro Wertpapier sowie 1,10 für 26/27 belaufen.
Zum Vergleich: Am Montag standen die voestalpine-Aktien an der Wiener Börse im Vormittagshandel bei 35,14 Euro.
Analysierendes Institut Barclays
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
rst/ger
ISIN AT0000937503 WEB http://www.voestalpine.com
AFA0034 2025-11-24/10:31
|Zusammenfassung: voestalpine AG kaufen
|
Unternehmen:
voestalpine AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
kaufen
|
Kurs*:
34,98 €
|
Abst. Kursziel*:
0,06%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
35,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,51%
|
Analyst Name::
Tom Zhang
|
KGV*:
-
Analysen zu voestalpine AGmehr Analysen
|10:31
|voestalpine kaufen
|Barclays Capital
|17.11.25
|voestalpine Buy
|UBS AG
|14.10.25
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|voestalpine AG
|35,32
|3,03%
