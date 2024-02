Schlussquartal 2023: Auf diese Aktien setzte "The Big Short"-Investors Michael Burry in seinem Depot

Im vierten Quartal 2023 wurden Anpassungen im Anlageportfolio von Michael Burry vorgenommen. So war der Big-Short zuletzt investiert.

Institutionelle Investoren, deren verwaltetes Vermögen über 100 Millionen US-Dollar liegt, sind verpflichtet, ihre Beteiligungen im Rahmen des 13F-Formulars vierteljährlich bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) einzureichen. Das gilt auch für Starinvestor Michael Burry.

Umwälzungen bei Scion Asset Management

Schon im dritten Quartal des vergangenen Jahres hatte "The Big Short"-Investor seinen Hedgefonds Scion Asset Management komplett umgebaut. Auch im vierten Quartal kam es wieder zu weitreichenden Änderungen - während der durch seine Shortwette gegen den US-Immobilienmarkt bekannt gewordene Börsenkenner bei vier Positionen seiner Top-10 kleinere Veränderungen vornahm, nahm er auch sechs Unternehmen komplett neu in seinen Hedgefonds auf. Insgesamt war das Portfolio am Ende des vierten Quartals 2023 237,971 Millionen US-Dollar wert.

Das folgende Ranking umfasst nur reine Aktienbeteiligungen. Das waren im vierten Quartal 2023 die Top Ten-Aktien im Burry-Depot, gewichtet nach prozentualem Anteil. Stand der Daten ist der 31. Dezember 2023.

Redaktion finanzen.at