Schwache Performance in Frankfurt: So performt der MDAX aktuell

Am Dienstag bewegt sich der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,67 Prozent tiefer bei 25 840,46 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 249,356 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,346 Prozent auf 25 924,09 Punkte an der Kurstafel, nach 26 014,17 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 26 033,77 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 771,15 Punkten erreichte.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, einen Stand von 25 432,05 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.11.2023, wurde der MDAX mit 26 394,86 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2023, wies der MDAX einen Stand von 28 804,22 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 fiel der Index bereits um 3,72 Prozent zurück. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 27 272,39 Punkten. Bei 25 075,79 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Evonik (+ 0,50 Prozent auf 17,21 EUR), SMA Solar (+ 0,38 Prozent auf 52,70 EUR), HELLA GmbH (+ 0,37 Prozent auf 81,10 EUR), Telefonica Deutschland (+ 0,30 Prozent auf 2,35 EUR) und freenet (+ 0,17 Prozent auf 24,14 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,73 Prozent auf 139,25 EUR), Scout24 (-2,17 Prozent auf 64,84 EUR), HENSOLDT (-2,10 Prozent auf 34,44 EUR), Nordex (-2,01 Prozent auf 10,26 EUR) und HUGO BOSS (-1,81 Prozent auf 61,72 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 656 194 Aktien gehandelt. Im MDAX nimmt die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 16,966 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Die Lufthansa-Aktie hat mit 4,96 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at