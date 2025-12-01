PNE Aktie
Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart zurück
Am Montag notiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,55 Prozent schwächer bei 3 572,12 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 561,551 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,342 Prozent auf 3 579,49 Punkte an der Kurstafel, nach 3 591,78 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 571,76 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 580,67 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 629,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.09.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 739,20 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, bei 3 429,57 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 3,94 Prozent nach oben. Bei 3 994,94 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 010,36 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 0,85 Prozent auf 44,92 EUR), Sartorius vz (+ 0,76 Prozent auf 253,10 EUR), PNE (+ 0,20 Prozent auf 10,22 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,14 Prozent auf 27,80 EUR) und Nagarro SE (+ 0,14 Prozent auf 73,65 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen HENSOLDT (-3,37 Prozent auf 66,05 EUR), TeamViewer (-2,60 Prozent auf 5,63 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,22 Prozent auf 33,40 EUR), Kontron (-2,16 Prozent auf 23,60 EUR) und EVOTEC SE (-2,03 Prozent auf 5,68 EUR).
Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 217 210 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237,453 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
TecDAX-Fundamentaldaten im Blick
Die TeamViewer-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
