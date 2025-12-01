Handel in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag mit Abgaben

Der SDAX notiert am ersten Tag der Woche im Minus.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 1,16 Prozent schwächer bei 16 464,36 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 83,130 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,392 Prozent auf 16 592,33 Punkte an der Kurstafel, nach 16 657,64 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 16 596,51 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 342,52 Punkten erreichte.

SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 16 731,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.09.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 16 892,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, bei 13 557,80 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 18,56 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell thyssenkrupp nucera (+ 4,05 Prozent auf 7,70 EUR), PVA TePla (+ 2,99 Prozent auf 22,74 EUR), STRATEC SE (+ 1,56 Prozent auf 22,85 EUR), Siltronic (+ 0,57 Prozent auf 49,40 EUR) und STO SE (+ 0,49 Prozent auf 123,60 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen LPKF Laser Electronics (-5,05 Prozent auf 5,64 EUR), Kontron (-4,89 Prozent auf 22,94 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-3,86 Prozent auf 77,20 EUR), JENOPTIK (-3,80 Prozent auf 18,99 EUR) und Mutares (-3,16 Prozent auf 27,55 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 319 032 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie hat im SDAX mit 6,293 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

2025 verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,06 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

