Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX schwächelt zum Handelsstart

Der TecDAX fällt am Dienstagmorgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,39 Prozent schwächer bei 3 370,39 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 516,888 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,005 Prozent fester bei 3 383,82 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 383,65 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Dienstag bei 3 383,82 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 367,81 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Der TecDAX wies vor einem Monat, am 19.02.2024, einen Wert von 3 384,97 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2023, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 332,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, wies der TecDAX 3 226,19 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,38 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 187,26 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 0,80 Prozent auf 35,40 EUR), PNE (+ 0,44 Prozent auf 13,80 EUR), Nagarro SE (+ 0,40 Prozent auf 74,65 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 0,40 Prozent auf 37,45 EUR) und Nordex (+ 0,34 Prozent auf 11,70 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil SAP SE (-1,47 Prozent auf 171,46 EUR), Infineon (-0,88 Prozent auf 31,72 EUR), TeamViewer (-0,78 Prozent auf 13,36 EUR), Nemetschek SE (-0,77 Prozent auf 85,00 EUR) und Bechtle (-0,71 Prozent auf 48,80 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 272 303 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 200,669 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2024 weist die United Internet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

