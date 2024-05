Schwache Performance in London: FTSE 100 notiert im Minus

Am Montag verbucht der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE ein Minus in Höhe von 0,20 Prozent auf 8 417,04 Punkte. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,649 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 433,76 Punkten in den Handel, nach 8 433,76 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 8 409,15 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 446,46 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 995,58 Punkten auf. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 13.02.2024, einen Wert von 7 512,28 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 754,62 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 9,01 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 455,77 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Diploma (+ 5,54 Prozent auf 41,18 GBP), BT Group (+ 2,42 Prozent auf 1,08 GBP), 3i (+ 1,75 Prozent auf 29,01 GBP), Vodafone Group (+ 1,56 Prozent auf 0,70 GBP) und Kingfisher (+ 1,22 Prozent auf 2,65 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Ocado Group (-3,80 Prozent auf 3,35 GBP), Phoenix Group (-3,33 Prozent auf 5,03 GBP), BAE Systems (-3,19 Prozent auf 13,50 GBP), Frasers Group (-2,16 Prozent auf 8,14 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (-2,09 Prozent auf 91,55 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Vodafone Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 37 441 768 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 223,008 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Im FTSE 100 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Phoenix Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,38 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at