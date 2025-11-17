AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|AstraZeneca-Anlage unter der Lupe
|
17.11.2025 10:03:54
FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AstraZeneca von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden AstraZeneca-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen AstraZeneca-Anteile letztlich bei 99,78 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das AstraZeneca-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,002 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.11.2025 gerechnet (135,32 GBP), wäre die Investition nun 135,62 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35,62 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von AstraZeneca belief sich jüngst auf 209,73 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
