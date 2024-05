Schwache Performance in London: FTSE 100 zum Handelsstart in Rot

Der FTSE 100 notiert am fünften Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:12 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,04 Prozent schwächer bei 8 435,55 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,661 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 438,65 Punkte an der Kurstafel, nach 8 438,65 Punkten am Vortag.

Bei 8 428,44 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 441,68 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Wochenbeginn gewann der FTSE 100 bereits um 0,021 Prozent. Vor einem Monat, am 17.04.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 847,99 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, bei 7 711,71 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 17.05.2023, den Stand von 7 723,23 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,25 Prozent zu. Bei 8 474,41 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Burberry (+ 1,22 Prozent auf 11,54 GBP), Vodafone Group (+ 1,19 Prozent auf 0,78 GBP), Rio Tinto (+ 1,12 Prozent auf 57,12 GBP), BT Group (+ 1,06 Prozent auf 1,34 GBP) und Prudential (+ 0,88 Prozent auf 8,35 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Auto Trader Group (-3,60 Prozent auf 7,28 GBP), Flutter Entertainment (-1,93 Prozent auf 162,75 GBP), ConvaTec (-1,71 Prozent auf 2,51 GBP), Land Securities Group (-1,67 Prozent auf 6,79 GBP) und DCC (-0,99 Prozent auf 59,75 GBP) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 10 771 326 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 219,976 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Die Phoenix Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,44 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

