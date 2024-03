Schwache Performance in New York: Dow Jones fällt mittags zurück

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0,05 Prozent leichter bei 38 704,35 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 12,866 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,140 Prozent fester bei 38 776,80 Punkten in den Montagshandel, nach 38 722,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 38 483,25 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 38 725,14 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, stand der Dow Jones bei 38 671,69 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.12.2023, bei 36 404,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, mit 31 909,64 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,62 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch beträgt derzeit 39 282,28 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Nike (+ 2,35 Prozent auf 101,49 USD), UnitedHealth (+ 2,21 Prozent auf 487,12 USD), Intel (+ 1,83 Prozent auf 44,81 USD), Walt Disney (+ 1,78 Prozent auf 112,28 USD) und Verizon (+ 1,71 Prozent auf 40,19 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Boeing (-2,84 Prozent auf 192,85 USD), IBM (-1,73 Prozent auf 192,56 USD), Amazon (-1,63 Prozent auf 172,50 USD), Caterpillar (-1,56 Prozent auf 333,91 USD) und American Express (-1,53 Prozent auf 219,95 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 8 877 054 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,758 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,61 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

