Schwache Performance in New York: So entwickelt sich der Dow Jones nachmittags

Am Montag fällt der Dow Jones um 20:03 Uhr via NYSE um 0,36 Prozent auf 44 014,72 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,345 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,296 Prozent auf 44 044,95 Punkte an der Kurstafel, nach 44 175,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 43 971,52 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 44 273,03 Zählern.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 11.07.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 44 371,51 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, wurde der Dow Jones mit 41 249,38 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 39 497,54 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 3,83 Prozent nach oben. Bei 45 054,36 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Zählern markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 1,24 Prozent auf 254,01 USD), 3M (+ 0,95 Prozent auf 154,76 USD), Procter Gamble (+ 0,94 Prozent auf 154,96 USD), Microsoft (+ 0,47 Prozent auf 524,48 USD) und JPMorgan Chase (+ 0,41 Prozent auf 289,94 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil IBM (-2,33 Prozent auf 236,62 USD), Salesforce (-2,20 Prozent auf 235,21 USD), Caterpillar (-2,17 Prozent auf 407,48 USD), Cisco (-1,27 Prozent auf 70,88 USD) und Merck (-1,21 Prozent auf 79,71 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 17 668 256 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,823 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie mit 9,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,34 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

