Schwache Performance in Paris: CAC 40 leichter

Mit dem CAC 40 geht es am Nachmittag abwärts.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0,93 Prozent tiefer bei 8 346,57 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,463 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1,32 Prozent auf 8 313,78 Punkte an der Kurstafel, nach 8 425,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 8 356,81 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 313,75 Punkten verzeichnete.

CAC 40 auf Jahressicht

Der CAC 40 lag noch vor einem Monat, am 20.03.2026, bei 7 665,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, lag der CAC 40 bei 8 062,58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, einen Wert von 7 285,86 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,85 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten markiert.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 127 909 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 247,898 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Im CAC 40 hat die Worldline SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at