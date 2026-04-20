Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 20.04.2026 15:58:57

Schwache Performance in Paris: CAC 40 leichter

Schwache Performance in Paris: CAC 40 leichter

Mit dem CAC 40 geht es am Nachmittag abwärts.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0,93 Prozent tiefer bei 8 346,57 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,463 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1,32 Prozent auf 8 313,78 Punkte an der Kurstafel, nach 8 425,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 8 356,81 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 313,75 Punkten verzeichnete.

CAC 40 auf Jahressicht

Der CAC 40 lag noch vor einem Monat, am 20.03.2026, bei 7 665,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, lag der CAC 40 bei 8 062,58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, einen Wert von 7 285,86 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,85 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten markiert.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 127 909 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 247,898 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Im CAC 40 hat die Worldline SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

mehr Nachrichten