Schwache Performance in Paris: CAC 40 zum Handelsstart im Minus

Am Donnerstag sinkt der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0,17 Prozent auf 8 226,26 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,557 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,003 Prozent tiefer bei 8 239,77 Punkten, nach 8 239,99 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 225,99 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 239,77 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Seit Beginn der Woche stieg der CAC 40 bereits um 0,185 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 16.04.2024, den Wert von 7 932,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.02.2024, lag der CAC 40-Kurs bei 7 768,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.05.2023, wies der CAC 40 einen Stand von 7 406,01 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 9,23 Prozent aufwärts. Bei 8 259,19 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 281,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 244 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 394,055 Mrd. Euro heraus.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

Die Renault-Aktie hat mit 4,02 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,75 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at