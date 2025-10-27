Carrefour Aktie

Carrefour für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Index-Performance im Fokus 27.10.2025 09:29:37

Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 beginnt Montagshandel mit Verlusten

Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 beginnt Montagshandel mit Verlusten

Der CAC 40 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Montag in die Verlustzone.

Um 09:12 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,16 Prozent tiefer bei 8 212,79 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,489 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,141 Prozent auf 8 237,20 Punkte an der Kurstafel, nach 8 225,63 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 241,08 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 212,68 Punkten lag.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Stand von 7 870,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bei 7 834,58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, notierte der CAC 40 bei 7 497,54 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 11,08 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 271,48 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 763,76 Zähler.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 9 276 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 303,850 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,17 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Carrefour S.A.mehr Nachrichten