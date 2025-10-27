Carrefour Aktie
WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172
27.10.2025 09:29:37
Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 beginnt Montagshandel mit Verlusten
Um 09:12 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,16 Prozent tiefer bei 8 212,79 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,489 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,141 Prozent auf 8 237,20 Punkte an der Kurstafel, nach 8 225,63 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 241,08 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 212,68 Punkten lag.
CAC 40-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Stand von 7 870,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bei 7 834,58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, notierte der CAC 40 bei 7 497,54 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 11,08 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 271,48 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 763,76 Zähler.
Die meistgehandelten Aktien im CAC 40
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 9 276 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 303,850 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,17 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
