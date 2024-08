Schwache Performance in Wien: ATX in der Verlustzone

Der ATX fällt im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,53 Prozent auf 3 681,58 Punkte zurück. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 118,528 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,010 Prozent schwächer bei 3 700,67 Punkten in den Handel, nach 3 701,04 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 3 711,37 Punkte, das Tagestief hingegen 3 674,59 Zähler.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,271 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 01.07.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 648,52 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2024, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 560,42 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 01.08.2023, notierte der ATX bei 3 227,99 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,90 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Raiffeisen (+ 1,94 Prozent auf 18,36 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,41 Prozent auf 36,85 EUR), Lenzing (+ 0,31 Prozent auf 32,25 EUR), BAWAG (+ 0,07 Prozent auf 67,50 EUR) und CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 30,20 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-4,21 Prozent auf 18,88 EUR), EVN (-1,16 Prozent auf 29,85 EUR), Erste Group Bank (-1,14 Prozent auf 47,53 EUR), voestalpine (-1,10 Prozent auf 23,40 EUR) und Österreichische Post (-0,82 Prozent auf 30,25 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX sticht die AT S (AT&S)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 121 470 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 25,691 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,24 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,85 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at