Freundlicher Handel in Wien: ATX verbucht letztendlich Zuschläge
Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 2,05 Prozent stärker bei 4 887,18 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 140,943 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,144 Prozent stärker bei 4 796,09 Punkten, nach 4 789,17 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX lag am Montag bei 4 894,67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 796,09 Punkten erreichte.
ATX-Performance seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 24.10.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 666,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 786,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 532,66 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 33,65 Prozent nach oben. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 957,53 Punkten. Bei 3 481,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit PORR (+ 7,24 Prozent auf 28,90 EUR), Wienerberger (+ 5,82 Prozent auf 29,10 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,41 Prozent auf 28,25 EUR), voestalpine (+ 5,02 Prozent auf 36,00 EUR) und STRABAG SE (+ 4,40 Prozent auf 76,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Schoeller-Bleckmann (-1,13 Prozent auf 26,20 EUR), Vienna Insurance (-0,86 Prozent auf 45,85 EUR), DO (+ 0,44 Prozent auf 180,80 EUR), Verbund (+ 0,48 Prozent auf 62,70 EUR) und Andritz (+ 0,57 Prozent auf 61,70 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX
Im ATX sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 7 572 727 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 34,603 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick
Die CPI Europe-Aktie hat mit 6,60 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,95 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
