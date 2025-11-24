ATX-Handel aktuell: ATX steigt zum Handelsstart

Der ATX bleibt auch heute in der Gewinnzone.

Am Montag tendiert der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse 1,38 Prozent stärker bei 4 855,38 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 140,943 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,144 Prozent höher bei 4 796,09 Punkten, nach 4 789,17 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 4 856,41 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 796,09 Punkten lag.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 24.10.2025, bei 4 666,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, lag der ATX bei 4 786,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, bei 3 532,66 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 32,78 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 957,53 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 481,22 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit PORR (+ 5,19 Prozent auf 28,35 EUR), Wienerberger (+ 5,16 Prozent auf 28,92 EUR), voestalpine (+ 3,85 Prozent auf 35,60 EUR), Raiffeisen (+ 3,70 Prozent auf 34,22 EUR) und AT S (AT&S) (+ 2,99 Prozent auf 27,60 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Schoeller-Bleckmann (-0,57 Prozent auf 26,35 EUR), Verbund (-0,48 Prozent auf 62,10 EUR), OMV (+ 0,08 Prozent auf 47,90 EUR), Vienna Insurance (+ 0,11 Prozent auf 46,30 EUR) und EVN (+ 0,39 Prozent auf 25,95 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 96 457 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 34,603 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Die CPI Europe-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at