Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Wiener Börse-Handel im Fokus
|
24.11.2025 09:29:31
ATX-Handel aktuell: ATX steigt zum Handelsstart
Am Montag tendiert der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse 1,38 Prozent stärker bei 4 855,38 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 140,943 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,144 Prozent höher bei 4 796,09 Punkten, nach 4 789,17 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 4 856,41 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 796,09 Punkten lag.
ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 24.10.2025, bei 4 666,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, lag der ATX bei 4 786,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, bei 3 532,66 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 32,78 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 957,53 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 481,22 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im ATX
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit PORR (+ 5,19 Prozent auf 28,35 EUR), Wienerberger (+ 5,16 Prozent auf 28,92 EUR), voestalpine (+ 3,85 Prozent auf 35,60 EUR), Raiffeisen (+ 3,70 Prozent auf 34,22 EUR) und AT S (AT&S) (+ 2,99 Prozent auf 27,60 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Schoeller-Bleckmann (-0,57 Prozent auf 26,35 EUR), Verbund (-0,48 Prozent auf 62,10 EUR), OMV (+ 0,08 Prozent auf 47,90 EUR), Vienna Insurance (+ 0,11 Prozent auf 46,30 EUR) und EVN (+ 0,39 Prozent auf 25,95 EUR).
Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen
Im ATX sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 96 457 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 34,603 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der ATX-Werte
Die CPI Europe-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Schoeller-Bleckmannmehr Nachrichten
|
09:29
|ATX-Handel aktuell: ATX steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
21.11.25
|Wiener Börse-Handel ATX schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
21.11.25