Erste Group Bank Aktie

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

Kursentwicklung 25.11.2025 09:29:35

Schwacher Handel in Wien: ATX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter

So bewegt sich der ATX am Dienstag.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,40 Prozent tiefer bei 4 867,83 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 140,943 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 4 887,31 Punkte an der Kurstafel, nach 4 887,18 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 4 867,38 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 887,31 Zähler.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, lag der ATX bei 4 666,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 759,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, wies der ATX einen Stand von 3 543,04 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 33,12 Prozent aufwärts. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 957,53 Punkten. Bei 3 481,22 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 0,57 Prozent auf 26,35 EUR), Raiffeisen (+ 0,53 Prozent auf 33,90 EUR), PORR (+ 0,35 Prozent auf 29,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,28 Prozent auf 14,28 EUR) und DO (+ 0,22 Prozent auf 181,20 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Lenzing (-2,00 Prozent auf 22,05 EUR), Österreichische Post (-1,33 Prozent auf 29,75 EUR), EVN (-1,32 Prozent auf 26,15 EUR), AT S (AT&S) (-1,24 Prozent auf 27,90 EUR) und Andritz (-0,97 Prozent auf 61,10 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 35 973 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 34,603 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Die CPI Europe-Aktie verzeichnet mit 6,60 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 8,98 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

24.11.25 Erste Group Bank overweight Morgan Stanley
05.11.25 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
03.11.25 Erste Group Bank Equal weight Barclays Capital
21.10.25 Erste Group Bank buy Deutsche Bank AG
22.09.25 Erste Group Bank Barclays Capital
Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas tiefer -- DAX wenig verändert -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Dienstag ab. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich unterdessen kaum bewegt. In Fernost sind am Dienstag Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

