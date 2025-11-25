Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Kursentwicklung
|
25.11.2025 09:29:35
Schwacher Handel in Wien: ATX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter
Um 09:11 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,40 Prozent tiefer bei 4 867,83 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 140,943 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 4 887,31 Punkte an der Kurstafel, nach 4 887,18 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX betrug 4 867,38 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 887,31 Zähler.
So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, lag der ATX bei 4 666,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 759,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, wies der ATX einen Stand von 3 543,04 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 33,12 Prozent aufwärts. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 957,53 Punkten. Bei 3 481,22 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im ATX
Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 0,57 Prozent auf 26,35 EUR), Raiffeisen (+ 0,53 Prozent auf 33,90 EUR), PORR (+ 0,35 Prozent auf 29,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,28 Prozent auf 14,28 EUR) und DO (+ 0,22 Prozent auf 181,20 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Lenzing (-2,00 Prozent auf 22,05 EUR), Österreichische Post (-1,33 Prozent auf 29,75 EUR), EVN (-1,32 Prozent auf 26,15 EUR), AT S (AT&S) (-1,24 Prozent auf 27,90 EUR) und Andritz (-0,97 Prozent auf 61,10 EUR).
Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 35 973 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 34,603 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick
Die CPI Europe-Aktie verzeichnet mit 6,60 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 8,98 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Analysen zu Erste Group Bank AGmehr Analysen
|24.11.25
|Erste Group Bank overweight
|Morgan Stanley
|05.11.25
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|Erste Group Bank Equal weight
|Barclays Capital
|21.10.25
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Erste Group Bank
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|61,05
|-1,05%
|AT & S (AT&S)
|27,90
|-1,24%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,74
|-0,88%
|DO & CO
|181,20
|0,22%
|Erste Group Bank AG
|89,90
|-0,99%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|26,15
|-1,32%
|Lenzing AG
|22,00
|-2,22%
|OMV AG
|48,46
|0,08%
|Österreichische Post AG
|29,75
|-1,33%
|PORR AG
|29,25
|1,21%
|Raiffeisen
|33,80
|0,24%
|Schoeller-Bleckmann
|26,35
|0,57%
|UNIQA Insurance AG
|14,28
|0,28%
|voestalpine AG
|35,70
|-0,83%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|4 869,14
|-0,37%