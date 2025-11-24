Freundlicher Handel: ATX am Nachmittag mit Gewinnen

Im ATX geht es im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,99 Prozent aufwärts auf 4 836,74 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 140,943 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,144 Prozent auf 4 796,09 Punkte an der Kurstafel, nach 4 789,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 4 892,14 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 796,09 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 24.10.2025, lag der ATX noch bei 4 666,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, bei 4 786,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, bei 3 532,66 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 32,27 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 4 957,53 Punkten. Bei 3 481,22 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit PORR (+ 5,94 Prozent auf 28,55 EUR), Wienerberger (+ 4,87 Prozent auf 28,84 EUR), STRABAG SE (+ 4,40 Prozent auf 76,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,17 Prozent auf 27,65 EUR) und Raiffeisen (+ 2,79 Prozent auf 33,92 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Schoeller-Bleckmann (-1,89 Prozent auf 26,00 EUR), Verbund (-0,88 Prozent auf 61,85 EUR), Vienna Insurance (-0,76 Prozent auf 45,90 EUR), DO (-0,22 Prozent auf 179,60 EUR) und Erste Group Bank (-0,17 Prozent auf 88,95 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 451 164 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 34,603 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,60 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at