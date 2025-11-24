ATX
|
4 867,91
|
78,74
|
1,64 %
|ATX-Marktbericht
|
24.11.2025 15:59:19
Freundlicher Handel: ATX am Nachmittag mit Gewinnen
Im ATX geht es im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,99 Prozent aufwärts auf 4 836,74 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 140,943 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,144 Prozent auf 4 796,09 Punkte an der Kurstafel, nach 4 789,17 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 4 892,14 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 796,09 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 24.10.2025, lag der ATX noch bei 4 666,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, bei 4 786,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, bei 3 532,66 Punkten.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 32,27 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 4 957,53 Punkten. Bei 3 481,22 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im ATX
Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit PORR (+ 5,94 Prozent auf 28,55 EUR), Wienerberger (+ 4,87 Prozent auf 28,84 EUR), STRABAG SE (+ 4,40 Prozent auf 76,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,17 Prozent auf 27,65 EUR) und Raiffeisen (+ 2,79 Prozent auf 33,92 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Schoeller-Bleckmann (-1,89 Prozent auf 26,00 EUR), Verbund (-0,88 Prozent auf 61,85 EUR), Vienna Insurance (-0,76 Prozent auf 45,90 EUR), DO (-0,22 Prozent auf 179,60 EUR) und Erste Group Bank (-0,17 Prozent auf 88,95 EUR).
ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 451 164 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 34,603 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.
KGV und Dividende der ATX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,60 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|4 867,87
|1,64%