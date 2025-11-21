Wiener Börse-Handel ATX schwächelt zum Handelsende

Der ATX tendierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0,64 Prozent tiefer bei 4 789,17 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 141,634 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,151 Prozent auf 4 812,63 Punkte an der Kurstafel, nach 4 819,93 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 4 741,26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 812,70 Einheiten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 1,33 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 21.10.2025, wies der ATX einen Stand von 4 626,24 Punkten auf. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 21.08.2025, einen Stand von 4 810,85 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 21.11.2024, einen Wert von 3 524,86 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 30,97 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 957,53 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 481,22 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Wienerberger (+ 3,85 Prozent auf 27,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,20 Prozent auf 13,92 EUR), Lenzing (+ 1,16 Prozent auf 21,85 EUR), Raiffeisen (+ 0,98 Prozent auf 33,00 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,57 Prozent auf 26,50 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil PORR (-3,75 Prozent auf 26,95 EUR), EVN (-2,45 Prozent auf 25,85 EUR), AT S (AT&S) (-2,01 Prozent auf 26,80 EUR), OMV (-1,93 Prozent auf 47,86 EUR) und voestalpine (-1,83 Prozent auf 34,28 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 624 500 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 35,088 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,50 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

