Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|ATX-Performance im Fokus
|
21.11.2025 17:58:42
Wiener Börse-Handel ATX schwächelt zum Handelsende
Der ATX tendierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0,64 Prozent tiefer bei 4 789,17 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 141,634 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,151 Prozent auf 4 812,63 Punkte an der Kurstafel, nach 4 819,93 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 4 741,26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 812,70 Einheiten.
So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 1,33 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 21.10.2025, wies der ATX einen Stand von 4 626,24 Punkten auf. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 21.08.2025, einen Stand von 4 810,85 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 21.11.2024, einen Wert von 3 524,86 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 30,97 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 957,53 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 481,22 Zählern.
Aufsteiger und Absteiger im ATX
Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Wienerberger (+ 3,85 Prozent auf 27,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,20 Prozent auf 13,92 EUR), Lenzing (+ 1,16 Prozent auf 21,85 EUR), Raiffeisen (+ 0,98 Prozent auf 33,00 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,57 Prozent auf 26,50 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil PORR (-3,75 Prozent auf 26,95 EUR), EVN (-2,45 Prozent auf 25,85 EUR), AT S (AT&S) (-2,01 Prozent auf 26,80 EUR), OMV (-1,93 Prozent auf 47,86 EUR) und voestalpine (-1,83 Prozent auf 34,28 EUR).
Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 624 500 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 35,088 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,50 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Erste Group Bank AGmehr Nachrichten
|
17:58
|Wiener Börse-Handel ATX Prime zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
17:58
|Wiener Börse-Handel ATX schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
15:59
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
|
12:27
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
12:27
|Angespannte Stimmung in Wien: So steht der ATX aktuell (finanzen.at)
|
09:29
|Freitagshandel in Wien: ATX Prime legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
20.11.25
|Börse Wien in Grün: ATX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
20.11.25
|Handel in Wien: ATX Prime schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)