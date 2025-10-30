Sonova Aktie
WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785
|Index-Bewegung
|
30.10.2025 12:27:14
Schwache Performance in Zürich: Das macht der SMI am Donnerstagmittag
Um 12:09 Uhr fällt der SMI im SIX-Handel um 0,24 Prozent auf 12 284,82 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,432 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,199 Prozent leichter bei 12 289,55 Punkten in den Handel, nach 12 314,10 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 278,97 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 314,93 Zählern.
SMI-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 2,01 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 30.09.2025, wurde der SMI mit 12 109,42 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2025, bewegte sich der SMI bei 11 931,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2024, wurde der SMI mit 11 967,70 Punkten berechnet.
Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 5,68 Prozent nach oben. Bei 13 199,05 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 10 699,66 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im SMI
Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Logitech (+ 3,39 Prozent auf 95,66 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,34 Prozent auf 59,80 CHF), Holcim (+ 0,20 Prozent auf 71,82 CHF), Nestlé (+ 0,10 Prozent auf 78,55 CHF) und Roche (-0,04 Prozent auf 260,30 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Kühne + Nagel International (-1,62 Prozent auf 154,85 CHF), Sika (-1,36 Prozent auf 155,95 CHF), Lonza (-1,34 Prozent auf 558,00 CHF), Sonova (-1,12 Prozent auf 220,60 CHF) und Richemont (-1,05 Prozent auf 160,15 CHF).
SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 799 732 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 223,401 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien
Die Swiss Re-Aktie hat mit 11,02 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,01 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Sonova AGmehr Nachrichten
|
30.10.25
|Optimismus in Zürich: SLI verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
30.10.25
|Minuszeichen in Zürich: SMI fällt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
30.10.25