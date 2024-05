Schwache Performance in Zürich: SLI am Nachmittag leichter

Der SLI bewegt sich am Donnerstag im Minus.

Um 15:41 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,29 Prozent schwächer bei 1 833,89 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,307 Prozent höher bei 1 844,91 Punkten in den Handel, nach 1 839,26 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Donnerstag bei 1 833,64 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 846,94 Punkten erreichte.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der SLI bereits um 1,45 Prozent. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 02.04.2024, bei 1 899,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.02.2024, wurde der SLI mit 1 799,30 Punkten berechnet. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 02.05.2023, bei 1 776,38 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 3,99 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 936,63 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 742,94 Zählern.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Julius Bär (+ 2,96 Prozent auf 51,08 CHF), ams (+ 2,46 Prozent auf 1,14 CHF), Logitech (+ 2,41 Prozent auf 73,80 CHF), Lonza (+ 1,14 Prozent auf 516,20 CHF) und Sonova (+ 1,02 Prozent auf 258,00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Straumann (-3,66 Prozent auf 118,50 CHF), VAT (-3,48 Prozent auf 446,60 CHF), Swisscom (-2,44 Prozent auf 491,20 CHF), Roche (-1,63 Prozent auf 217,00 CHF) und Temenos (-0,96 Prozent auf 56,95 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 205 996 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 241,079 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,68 erwartet. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,67 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

