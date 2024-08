Schwache Performance in Zürich: SLI fällt mittags

Am Dienstag fällt der SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,47 Prozent auf 1 994,76 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,078 Prozent leichter bei 2 002,69 Punkten in den Handel, nach 2 004,25 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 005,41 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 1 994,71 Punkten.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, bei 1 985,86 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 27.05.2024, bei 1 962,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, stand der SLI bei 1 717,93 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 13,11 Prozent nach oben. Bei 2 009,70 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. 1 742,94 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Nestlé (+ 0,65 Prozent auf 90,30 CHF), Swatch (I) (+ 0,27 Prozent auf 182,40 CHF), Swisscom (+ 0,19 Prozent auf 537,50 CHF), Lindt (+ 0,18 Prozent auf 10 950,00 CHF) und Sandoz (+ 0,13 Prozent auf 37,53 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Schindler (-3,83 Prozent auf 225,80 CHF), Sonova (-1,66 Prozent auf 290,60 CHF), Partners Group (-1,54 Prozent auf 1 212,00 CHF), Logitech (-1,22 Prozent auf 76,38 CHF) und Roche (-1,05 Prozent auf 282,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SLI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 832 642 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 243,256 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,15 erwartet. Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

