Schwache Performance in Zürich: SLI mittags in der Verlustzone

Um 12:10 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,51 Prozent tiefer bei 1 914,08 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,106 Prozent stärker bei 1 925,95 Punkten, nach 1 923,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 928,24 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 914,08 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, wies der SLI einen Wert von 1 875,72 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, einen Wert von 1 776,68 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, bei 1 755,95 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,54 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 1 936,63 Punkte. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SLI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Logitech (+ 0,82 Prozent auf 81,42 CHF), VAT (+ 0,64 Prozent auf 470,30 CHF), Givaudan (+ 0,55 Prozent auf 4 038,00 CHF), UBS (+ 0,54 Prozent auf 27,89 CHF) und ams (+ 0,43 Prozent auf 1,05 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Swisscom (-4,97 Prozent auf 524,00 CHF), SGS SA (-4,23 Prozent auf 83,80 CHF), Sonova (-1,88 Prozent auf 256,20 CHF), Straumann (-1,60 Prozent auf 141,70 CHF) und Sandoz (-1,40 Prozent auf 26,83 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 934 167 Aktien gehandelt. Im SLI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 257,495 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

2024 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,68 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

