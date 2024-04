Schwache Performance in Zürich: SLI präsentiert sich am Donnerstagmittag leichter

Am Donnerstag notiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,18 Prozent schwächer bei 1 881,77 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,045 Prozent tiefer bei 1 884,25 Punkten, nach 1 885,09 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 1 890,43 Punkte, das Tagestief hingegen 1 880,29 Zähler.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0,426 Prozent. Vor einem Monat, am 11.03.2024, lag der SLI-Kurs bei 1 906,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.01.2024, betrug der SLI-Kurs 1 762,80 Punkte. Vor einem Jahr, am 11.04.2023, wurde der SLI auf 1 765,02 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 6,71 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 936,63 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Sandoz (+ 2,32 Prozent auf 26,07 CHF), Roche (+ 1,43 Prozent auf 227,60 CHF), VAT (+ 1,37 Prozent auf 496,90 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,67 Prozent auf 254,50 CHF) und Sika (+ 0,53 Prozent auf 266,20 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil UBS (-1,26 Prozent auf 26,73 CHF), ams (-1,25 Prozent auf 1,03 CHF), Julius Bär (-1,24 Prozent auf 51,04 CHF), Givaudan (-1,12 Prozent auf 3 986,00 CHF) und Richemont (-1,01 Prozent auf 132,10 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. 2 414 601 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 249,470 Mrd. Euro heraus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,60 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 6,04 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at