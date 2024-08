Schwache Performance in Zürich: SMI liegt zum Handelsende im Minus

Der SMI bewegte sich am Dienstagabend auf rotem Terrain.

Der SMI fiel im SIX-Handel letztendlich um 0,28 Prozent auf 11 510,46 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,413 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,117 Prozent auf 11 556,78 Punkte an der Kurstafel, nach 11 543,25 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 11 417,16 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 11 613,79 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 006,14 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 06.05.2024, einen Wert von 11 327,66 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, den Wert von 11 098,48 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,05 Prozent aufwärts. 12 434,03 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 064,90 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Sonova (+ 6,04 Prozent auf 272,20 CHF), Alcon (+ 0,81 Prozent auf 77,44 CHF), Swiss Re (+ 0,70 Prozent auf 100,00 CHF), Nestlé (+ 0,27 Prozent auf 87,52 CHF) und Lonza (+ 0,22 Prozent auf 546,80 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Kühne + Nagel International (-1,47 Prozent auf 248,20 CHF), Richemont (-1,41 Prozent auf 122,40 CHF), Roche (-1,30 Prozent auf 266,50 CHF), Sika (-0,99 Prozent auf 240,20 CHF) und Holcim (-0,94 Prozent auf 73,52 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 925 727 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 245,863 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,22 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

