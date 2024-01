Schwache Performance in Zürich: SPI am Mittag schwächer

Der SPI zeigt sich am Dienstag in Rot.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,45 Prozent leichter bei 14 615,60 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,948 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,079 Prozent auf 14 693,52 Punkte an der Kurstafel, nach 14 681,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 14 612,74 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 703,99 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, einen Stand von 14 581,43 Punkten auf. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 23.10.2023, einen Stand von 13 551,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.01.2023, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 650,37 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,314 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 743,38 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit ObsEva (+ 113,33 Prozent auf 0,08 CHF), Addex Therapeutics (+ 9,93 Prozent auf 0,06 CHF), DocMorris (+ 5,39 Prozent auf 80,20 CHF), Spexis (+ 5,09 Prozent auf 0,58 CHF) und Bellevue (+ 4,98 Prozent auf 23,20 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Highlight Event and Entertainment (-18,64 Prozent auf 9,60 CHF), SHL Telemedicine (-9,84 Prozent auf 5,50 CHF), Logitech (-6,91 Prozent auf 77,10 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-5,49 Prozent auf 0,09 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-4,94 Prozent auf 0,50 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 6 369 959 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 266,750 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die MCH-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,35 zu Buche schlagen. Die OC Oerlikon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,56 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

