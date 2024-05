Schwache Performance in Zürich: SPI beendet den Freitagshandel im Minus

Am Freitag ging es im SPI via SIX zum Handelsende um 0,28 Prozent auf 15 936,35 Punkte abwärts. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,953 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,599 Prozent tiefer bei 15 885,88 Punkten in den Handel, nach 15 981,69 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 15 952,53 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 856,65 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn sank der SPI bereits um 0,639 Prozent. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 24.04.2024, den Wert von 15 156,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, wurde der SPI mit 14 986,90 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 24.05.2023, lag der SPI noch bei 14 967,68 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 9,38 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 048,92 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit ObsEva (+ 9 900,00 Prozent auf 0,00 USD), Arundel (+ 14,29 Prozent auf 0,20 CHF), AIRESIS (+ 5,65 Prozent auf 0,51 CHF), Arbonia (+ 5,51 Prozent auf 13,40 CHF) und Mikron (+ 3,45 Prozent auf 18,00 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Curatis (-8,28 Prozent auf 7,20 CHF), Valiant (-6,88 Prozent auf 102,80 CHF), Spexis (-6,35 Prozent auf 0,06 CHF), Xlife Sciences (-4,41 Prozent auf 32,50 CHF) und Orior (-3,90 Prozent auf 64,10 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 63 057 687 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 245,317 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Die Adecco SA-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,92 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at