SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mikron-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Mikron-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Mikron-Aktie statt. Der Schlusskurs der Mikron-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 5,72 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 17,483 Mikron-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Mikron-Aktie auf 20,75 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 362,76 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 262,76 Prozent.

Am Markt war Mikron jüngst 342,53 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at