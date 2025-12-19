Mikron Aktie
WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066
|Lukrativer Mikron-Einstieg?
|
19.12.2025 10:03:56
SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mikron-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Mikron-Aktie statt. Der Schlusskurs der Mikron-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 5,72 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 17,483 Mikron-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Mikron-Aktie auf 20,75 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 362,76 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 262,76 Prozent.
Am Markt war Mikron jüngst 342,53 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mikron AG (Mikron Technology)mehr Nachrichten
|
19.12.25
|SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mikron-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.12.25
|Minuszeichen in Zürich: SPI am Mittwochnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
17.12.25
|Schwacher Handel in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
16.12.25
|Freundlicher Handel: SPI steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
16.12.25
|Zuversicht in Zürich: SPI-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
12.12.25
|SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mikron-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.12.25
|SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mikron-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.11.25
|SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mikron-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)