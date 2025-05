Schwache Performance in Zürich: SPI zeigt sich zum Start des Montagshandels schwächer

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,13 Prozent schwächer bei 16 882,32 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,199 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 16 888,72 Zählern und damit 0,095 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (16 904,74 Punkte).

Im Tagestief notierte der SPI bei 16 882,32 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16 896,23 Punkten.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, den Wert von 15 705,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.02.2025, wurde der SPI auf 16 980,42 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, den Wert von 16 038,17 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 8,79 Prozent zu. Bei 17 386,61 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. 14 361,69 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit SHL Telemedicine (+ 8,95 Prozent auf 2,07 CHF), Addex Therapeutics (+ 7,94 Prozent auf 0,06 CHF), GAM (+ 5,51 Prozent auf 0,10 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 2,86 Prozent auf 7,20 CHF) und Curatis (+ 2,34 Prozent auf 10,95 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Holcim (-3,26 Prozent auf 95,10 CHF), DocMorris (-2,50 Prozent auf 10,15 CHF), Evolva (-2,33 Prozent auf 1,05 CHF), Cicor Technologies (-2,31 Prozent auf 127,00 CHF) und Comet (-2,24 Prozent auf 227,00 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 265 700 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 237,655 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Die Relief Therapeutics-Aktie präsentiert mit 3,00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die BB Biotech-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,28 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

