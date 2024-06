Schwacher Handel: ATX Prime nachmittags in Rot

Am Freitag bewegt sich der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 1,26 Prozent tiefer bei 1 795,12 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,061 Prozent stärker bei 1 819,10 Punkten in den Freitagshandel, nach 1 817,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 795,12 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 820,85 Zählern.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX Prime bereits um 1,07 Prozent. Vor einem Monat, am 21.05.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 887,05 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 21.03.2024, bei 1 747,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.06.2023, notierte der ATX Prime bei 1 587,06 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 4,73 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Rosenbauer (+ 4,86 Prozent auf 36,70 EUR), FACC (+ 2,14 Prozent auf 8,10 EUR), EVN (+ 1,02 Prozent auf 29,80 EUR), S IMMO (+ 0,47 Prozent auf 21,40 EUR) und PORR (+ 0,28 Prozent auf 14,20 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen IMMOFINANZ (-4,39 Prozent auf 22,85 EUR), Raiffeisen (-3,36 Prozent auf 16,40 EUR), BAWAG (-3,17 Prozent auf 58,00 EUR), Wolford (-2,86 Prozent auf 3,40 EUR) und AT S (AT&S) (-2,71 Prozent auf 21,54 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die IMMOFINANZ-Aktie. 1 794 968 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 26,282 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,02 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

