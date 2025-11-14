Schwache Performance in Wien: Das macht der ATX Prime aktuell

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,82 Prozent tiefer bei 2 415,74 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 2 435,89 Punkte an der Kurstafel, nach 2 435,77 Punkten am Vortag.

Bei 2 436,07 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 410,83 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 2,07 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 14.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 342,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.08.2025, lag der ATX Prime bei 2 384,52 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 14.11.2024, einen Stand von 1 763,19 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 32,30 Prozent nach oben. Bei 2 461,76 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1 745,07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell STRABAG SE (+ 1,99 Prozent auf 71,90 EUR), FACC (+ 1,44 Prozent auf 9,13 EUR), Vienna Insurance (+ 1,43 Prozent auf 46,00 EUR), OMV (+ 0,82 Prozent auf 49,36 EUR) und Rosenbauer (+ 0,64 Prozent auf 47,20 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil AT S (AT&S) (-3,00 Prozent auf 27,45 EUR), voestalpine (-2,64 Prozent auf 33,88 EUR), Raiffeisen (-2,51 Prozent auf 32,64 EUR), BAWAG (-1,91 Prozent auf 113,00 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,90 Prozent auf 6,20 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 108 258 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 36,408 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Im ATX Prime weist die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,91 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at