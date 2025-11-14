Schwache Performance in Wien: ATX Prime am Nachmittag schwächer

Mit dem ATX Prime geht es heute abwärts.

Um 15:41 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,71 Prozent schwächer bei 2 394,14 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,005 Prozent höher bei 2 435,89 Punkten in den Handel, nach 2 435,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 2 387,22 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 436,07 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 1,16 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 342,16 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 14.08.2025, den Wert von 2 384,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.11.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 763,19 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 31,12 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 2 461,76 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Zählern registriert.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit STRABAG SE (+ 2,13 Prozent auf 72,00 EUR), Polytec (+ 0,63 Prozent auf 3,19 EUR), Wolford (+ 0,56 Prozent auf 3,60 EUR), OMV (+ 0,29 Prozent auf 49,10 EUR) und UBM Development (+ 0,00 Prozent auf 23,00 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Frequentis (-5,35 Prozent auf 67,20 EUR), AT S (AT&S) (-4,59 Prozent auf 27,00 EUR), voestalpine (-3,33 Prozent auf 33,64 EUR), Raiffeisen (-3,29 Prozent auf 32,38 EUR) und BAWAG (-3,21 Prozent auf 111,50 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AT S (AT&S)-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 231 732 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 36,408 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 1,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

