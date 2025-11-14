Freitagshandel in Wien: ATX Prime zeigt sich schlussendlich schwächer

Am Freitag tendierte der ATX Prime via Wiener Börse letztendlich 1,01 Prozent tiefer bei 2 411,29 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,005 Prozent stärker bei 2 435,89 Punkten, nach 2 435,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 436,07 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 387,22 Zählern.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 1,89 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 14.10.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 342,16 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 14.08.2025, einen Stand von 2 384,52 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 14.11.2024, einen Stand von 1 763,19 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 32,06 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 2 461,76 Punkte. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 2,79 Prozent auf 3,68 EUR), STRABAG SE (+ 2,27 Prozent auf 72,10 EUR), FACC (+ 2,22 Prozent auf 9,20 EUR), OMV (+ 1,06 Prozent auf 49,48 EUR) und UBM Development (+ 0,87 Prozent auf 23,20 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Frequentis (-4,79 Prozent auf 67,60 EUR), DO (-4,43 Prozent auf 181,20 EUR), Raiffeisen (-3,17 Prozent auf 32,42 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,16 Prozent auf 6,12 EUR) und CA Immobilien (-2,72 Prozent auf 23,62 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 412 033 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 36,408 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Marinomed Biotech-Aktie hat mit 1,76 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at