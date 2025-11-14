Kapsch TrafficCom Aktie

WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9

Kursentwicklung im Fokus 14.11.2025 17:58:55

Freitagshandel in Wien: ATX Prime zeigt sich schlussendlich schwächer

Der ATX Prime zeigte sich heute im Minus.

Der ATX Prime zeigte sich heute im Minus.

Am Freitag tendierte der ATX Prime via Wiener Börse letztendlich 1,01 Prozent tiefer bei 2 411,29 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,005 Prozent stärker bei 2 435,89 Punkten, nach 2 435,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 436,07 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 387,22 Zählern.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 1,89 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 14.10.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 342,16 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 14.08.2025, einen Stand von 2 384,52 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 14.11.2024, einen Stand von 1 763,19 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 32,06 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 2 461,76 Punkte. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 2,79 Prozent auf 3,68 EUR), STRABAG SE (+ 2,27 Prozent auf 72,10 EUR), FACC (+ 2,22 Prozent auf 9,20 EUR), OMV (+ 1,06 Prozent auf 49,48 EUR) und UBM Development (+ 0,87 Prozent auf 23,20 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Frequentis (-4,79 Prozent auf 67,60 EUR), DO (-4,43 Prozent auf 181,20 EUR), Raiffeisen (-3,17 Prozent auf 32,42 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,16 Prozent auf 6,12 EUR) und CA Immobilien (-2,72 Prozent auf 23,62 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 412 033 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 36,408 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Marinomed Biotech-Aktie hat mit 1,76 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

