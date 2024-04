Schwacher Handel: ATX schließt mit Verlusten

Der ATX verzeichnete am dritten Tag der Woche Verluste.

Der ATX notierte im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,58 Prozent leichter bei 3 565,22 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 114,370 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,007 Prozent auf 3 586,20 Punkte an der Kurstafel, nach 3 585,94 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 3 590,29 Punkte, das Tagestief hingegen 3 539,82 Zähler.

ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Minus von 0,041 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, bei 3 378,54 Punkten. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 10.01.2024, mit 3 421,40 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, lag der ATX bei 3 195,70 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 4,49 Prozent nach oben. Bei 3 598,65 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 4,29 Prozent auf 47,45 EUR), Erste Group Bank (+ 1,32 Prozent auf 43,11 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,04 Prozent auf 116,80 EUR), voestalpine (+ 0,59 Prozent auf 27,18 EUR) und EVN (+ 0,40 Prozent auf 24,90 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil BAWAG (-6,08 Prozent auf 56,35 EUR), Verbund (-2,29 Prozent auf 68,15 EUR), AT S (AT&S) (-1,51 Prozent auf 18,93 EUR), Raiffeisen (-1,42 Prozent auf 18,01 EUR) und Österreichische Post (-0,62 Prozent auf 32,00 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX weist die Telekom Austria-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 581 449 Aktien gehandelt. Mit 23,798 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 3,32 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

