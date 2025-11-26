Gewinne in Wien: So bewegt sich der ATX Prime am Nachmittag

Am Mittwoch legt der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 0,80 Prozent auf 2 479,10 Punkte zu. Zuvor ging der ATX Prime 0,005 Prozent fester bei 2 459,44 Punkten in den Handel, nach 2 459,32 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 454,98 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 2 479,56 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 3,84 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der ATX Prime mit 2 331,75 Punkten berechnet. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 26.08.2025, einen Stand von 2 350,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, wurde der ATX Prime mit 1 752,35 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 35,77 Prozent aufwärts. Bei 2 479,56 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 745,07 Punkten.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 7,43 Prozent auf 30,35 EUR), Flughafen Wien (+ 3,79 Prozent auf 54,80 EUR), Palfinger (+ 2,22 Prozent auf 32,20 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,03 Prozent auf 80,60 EUR) und DO (+ 2,00 Prozent auf 184,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Rosenbauer (-3,28 Prozent auf 44,30 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,26 Prozent auf 5,94 EUR), Wienerberger (-2,30 Prozent auf 29,76 EUR), UBM Development (-1,76 Prozent auf 22,30 EUR) und Andritz (-1,51 Prozent auf 61,80 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 301 526 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 35,263 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,75 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at