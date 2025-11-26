Rosenbauer Aktie

Index im Fokus 26.11.2025 17:58:59

Mittwochshandel in Wien: ATX Prime schließt in der Gewinnzone

Der ATX Prime verzeichnete letztendlich Kursgewinne.

Am Mittwoch ging es im ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende um 1,03 Prozent auf 2 484,71 Punkte aufwärts. Zuvor ging der ATX Prime 0,005 Prozent fester bei 2 459,44 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 459,32 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 2 485,10 Punkte, das Tagestief hingegen 2 454,98 Zähler.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 4,07 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 331,75 Punkten auf. Der ATX Prime lag vor drei Monaten, am 26.08.2025, bei 2 350,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 752,35 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 36,08 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2 485,10 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 9,91 Prozent auf 31,05 EUR), Frequentis (+ 2,57 Prozent auf 63,80 EUR), voestalpine (+ 2,50 Prozent auf 37,68 EUR), DO (+ 2,33 Prozent auf 184,60 EUR) und Flughafen Wien (+ 2,27 Prozent auf 54,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Rosenbauer (-3,28 Prozent auf 44,30 EUR), Wienerberger (-3,09 Prozent auf 29,52 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,61 Prozent auf 5,98 EUR), UBM Development (-1,32 Prozent auf 22,40 EUR) und Marinomed Biotech (-1,00 Prozent auf 19,80 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 546 916 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 35,263 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert mit 1,75 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,00 Prozent an der Spitze im Index.

Alle ATX Prime-Werte

