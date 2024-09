Schwacher Handel: Das macht der TecDAX am Montagnachmittag

Um 15:42 Uhr sinkt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,46 Prozent auf 3 385,02 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 543,677 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,039 Prozent auf 3 399,26 Punkte an der Kurstafel, nach 3 400,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 402,88 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 372,83 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der TecDAX notierte noch vor einem Monat, am 02.08.2024, bei 3 249,88 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, wies der TecDAX 3 336,13 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, betrug der TecDAX-Kurs 3 158,79 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,82 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 125,18 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit United Internet (+ 1,83 Prozent auf 19,52 EUR), ATOSS Software (+ 1,44 Prozent auf 140,80 EUR), Energiekontor (+ 1,21) Prozent auf 58,50 EUR), 1&1 (+ 0,97 Prozent auf 14,56 EUR) und freenet (+ 0,91 Prozent auf 26,60 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil HENSOLDT (-5,02 Prozent auf 32,18 EUR), Sartorius vz (-4,09 Prozent auf 239,20 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,79 Prozent auf 64,50 EUR), AIXTRON SE (-2,28 Prozent auf 16,96 EUR) und Elmos Semiconductor (-2,20 Prozent auf 79,90 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 917 064 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 230,640 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,42 erwartet. Mit 6,99 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

